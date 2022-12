Musk twittert voor het eerst sinds veelbesproken poll: ‘Alleen betalende leden mogen stemmen over beleid’

Als het aan Elon Musk ligt mogen voortaan alleen betalende abonnees stemmen over belangrijke beslissingen over het beleid van Twitter. Dat was de eerste boodschap van de Twitter-topman die hij via het platform de wereld in stuurde nadat in een peiling een meerderheid voor zijn aftreden had gestemd.

‘Twitter zal die aanpassing maken’, antwoordde Musk op het voorstel van een twitteraar om voortaan alleen klanten van de betaalde dienst Twitter Blue te laten stemmen. Hij beloofde eerder Twitter-polls te houden over alle beslissingen rond het beleid van het techbedrijf.

Musk heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van de poll waarin hij vroeg of hij moest blijven of vertrekken als hoogste bestuurder van Twitter. Ruim 10 miljoen mensen, oftewel 57,5 procent van alle stemmers, willen hem weg hebben.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De miljardair stelde de vraag kort nadat hij de finale van het WK voetbal in Qatar had bezocht, waar hij in het bijzijn van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner werd gefotografeerd. ‘Moet ik aftreden als hoofd van Twitter? Ik zal me houden aan de uitslag van deze poll’, schreef hij bij de peiling.

In antwoord op een tweet van een volger stelde Musk niet lang na het lanceren van de poll dat er nog ‘geen opvolger’ voor hem klaarstaat. Op welke termijn hij zou willen aftreden heeft de miljardair niet laten weten. Het is überhaupt de vraag of hij ook echt doet wat hij heeft aangekondigd.

Roerig vaarwater

Sinds Musk in oktober voor 44 miljard dollar de leiding van Twitter heeft overgenomen is het sociale medium in roerig vaarwater terechtgekomen. Zo ontsloeg hij de voltallige top van het bedrijf en meer dan de helft van het aantal medewerkers. Ook schorste hij verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Hij herstelde de accounts nadat hij, eveneens via een Twitter-poll, zijn volgers had gevraagd of hij de schorsing weer moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos daarvoor. Op eenzelfde manier besloot hij dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump na een maandenlange schorsing mocht terugkeren op het platform.

De schorsingen van de journalisten kwamen Twitter en de nieuwe baas op felle kritiek te staan. VN-chef António Guterres zei bijvoorbeeld ‘zeer verontrust’ te zijn. Eurocommissaris Vera Jourova schreef op Twitter: ,,Er zijn rode lijnen, en er zijn sancties in aantocht.’’ Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van ‘een bedreiging voor de democratie’.

Verbod op linken naar andere sociale media

Twitter heeft zondagavond een verbod uitgevaardigd op het linken naar accounts van andere sociale media, als Facebook, Instagram en de nieuwe concurrent Mastodon. Enkele uren later zijn tweets over de bewuste wijziging in de voorwaarden echter alweer verwijderd, wat voor onduidelijkheid zorgt op het platform.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: