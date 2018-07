Muzikanten moeten geduld hebben: Europa stelt besluit copyrights uit

Veel Parlementsleden ontdekten pas in de loop van de week welk verstrekkend besluit ze op het punt stonden te nemen. Op tafel lag een mandaat van de EP-commissie voor juridische zaken om eigenlijk per meteen in onderhandeling te gaan met de 28 lidstaten om het auteursrecht dat in de papieren en muziekwereld al lang bestaat, uit te breiden naar internet. Wie andermans teksten of muziek - of fragmenten daaruit - gebruikt voor bijvoorbeeld een YouTubefilmpje, zou daarvoor dan moeten betalen.

Onwetendheid

Omdat het voorstel enkel in commissieverband was besproken, kwam het voor het gros van de Parlementsleden uit de lucht vallen. Bovendien waren zij de afgelopen dagen bestookt met e-mails van zowel voor- als tegenstanders. Voorstanders, globaal: de creatieve sector met een menigte beroemde muzikanten in de voorhoede die nu geld door de neus wordt geboord. Tegenstanders: de grote internetbedrijven die met gratis content een makkelijk en lucratief verdienmodel hebben. Omdat het Parlement voor de volgende stemming eerst een plenair debat inlast (in september) zal de onwetendheid onder Parlementsleden dan minder groot zijn.

CDA-leider in Europa Esther de Lange heeft begrip dat het hele Parlement de zaak nog eens van alle kanten wil bekijken, maar voor haar was het uitstel niet nodig geweest. ,,Het akkoord dat er ligt, is een goede basis voor de onderhandelingen met de lidstaten. Deze hervorming gaat over hoe we het internet in de toekomst willen inrichten en of we de mogelijkheid bieden voor artiesten, journalisten en traditionele media om een fatsoenlijke boterham te verdienen. Amerikaanse bedrijven zoals Facebook en Google verdienen bakken met geld met content die wij hier in Europa maken, terwijl de inkomsten in onze creatieve sector steeds meer onder druk staan. Daar passen we voor. Natuurlijk moeten we ervoor waken dat de wetgeving niet doorschiet, maar het verdienmodel van de creatieve sector moet ook op het internet geborgd worden.”

Veel strenger

Judith Sargentini (GroenLinks) is wel blij met het uitstel, en met het feit dat een meerderheid, in haar woorden, ‘de vrijheid van het internet hooghoudt’. Zij is bang dat de nieuwe regels zo streng zijn dat je straks niet meer een paar WK-beelden op Twitter kunt zetten, of je niet meer mag linken naar een online krantenartikel. ,,Het risico bestaat dat de online platforms het filter veel strenger instellen dan noodzakelijk om veilig te zijn.”

Initiatieven voor de uitvoering verwacht ze van de internetbedrijven zelf, maar de politiek zal het eerste duwtje moeten geven. ,,Het is hoog tijd dat we voor de grote digitale platforms als Facebook en Google een werkbaar systeem opzetten zodat ze eerlijk afdragen aan uitgevers en artiesten waarmee ze zelf advertentiegeld verdienen.” Maar als de regels te streng zijn gaat dat mis, voorspelt ze: ,,Toen Spanje eerder strenge regels voor linken naar nieuwsberichten opstelde, besloot Google simpelweg om de Spaanse markt te verlaten en daalden de bezoekerscijfers van de kranten dramatisch.”

Keiharde pegels