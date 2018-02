Myanmar wil liever geen bezoek van de VN

Al-Otaibi wilde deze maand een bezoek aan het land organiseren tijdens het voorzitterschap van Koeweit van de VN-Veiligheidsraad. ,,Het bezoek zal niet plaatsvinden in februari. Andere leden van de Veiligheidsraad kunnen een reis organiseren op een later tijdstip, misschien in maart of april. Ze zeggen dat het nu te onrustig is in de provincie Rakhine", zei de ambassadeur. ,,Ze hebben het verzoek niet afgewezen, maar denken dat dit niet het juiste moment is."