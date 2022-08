Mysterie rond vermoorde dubbelganger wordt alsmaar groter: dit is wat we weten over het slachtoffer

‘Extreem mysterieus’, zo noemt de Duitse politie de zaak van een vermiste jonge vrouw die dood leek teruggevonden in haar wagen, totdat bleek dat het om een dubbelganger ging. Nieuwe details over de zaak roepen voorlopig meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. Intussen is er ook meer bekend over het slachtoffer.

Het was op de avond van dinsdag 16 augustus dat in Ingolstadt, in de Duitse deelstaat Beieren, het lichaam werd gevonden van een jonge vrouw. Ze lag in de wagen van een vermiste 23-jarige schoonheidsspecialiste en aanvankelijk gingen haar ouders, die de ontdekking deden, ervan uit dat het hun dochter betrof.

Verder onderzoek en een autopsie deden echter vragen rijzen over de identiteit van het slachtoffer. Uiteindelijk bleek het te gaan om iemand die als twee druppels water op de vermiste Duits-Iraakse Shahraban K. leek. Die laatste werd kort daarna zelf opgepakt op verdenking van moord, samen met een 23-jarige Kosovaar.

Instagram

Dna-onderzoek en de identificatie van het lichaam door een vriend brachten aan het licht dat het slachtoffer de 23-jarige Algerijnse Khadidja M. is. Ze komt uit Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg, ongeveer 200 kilometer verderop. Ze is heel actief op Instagram, net als Shahraban K.

Volgens de Duitse krant Bild werd ze om het leven gebracht met 55 messteken. Die zouden zijn toegebracht in haar bovenlichaam. Haar gezicht zou daarbij niet geraakt zijn. Hoe haar ouders haar dan abusievelijk voor hun dochter konden aanzien, is nog onduidelijk. Mogelijk konden ze het slachtoffer niet goed zien omdat de ruiten van de Mercedes van hun dochter verduisterd waren.

Volgens de politie moesten ze op een afstand blijven terwijl het lichaam uit de wagen werd gehaald. Doordat het de wagen van hun dochter was, zouden ze de verkeerde conclusie getrokken hebben en aan een rouwperiode begonnen zijn.

Vooralsnog is onduidelijk wáár het slachtoffer precies vermoord is. Volgens de lijkschouwer zou het in elk geval niet in de auto gebeurd zijn waarin haar lichaam gevonden werd. Het is mogelijk dat ze in Heilbronn is gedood en daarna naar Ingolstadt is gebracht. De politie zoekt daarom naar mogelijke getuigen op beide plaatsen. Er zijn al getuigenverklaringen binnengekomen. Die worden nu onderzocht.

Moordwapen

Een grote zoektocht naar het moordwapen en mogelijke andere aanwijzingen in de buurt van waar het lichaam aangetroffen werd, heeft ook resultaat opgeleverd. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Volgens de Süddeutsche Zeitung werden meerdere messen en andere voorwerpen gevonden. Het is nog niet duidelijk of ze gelinkt zijn aan de moord.

Verscheidene Duitse kranten schrijven op basis van hun bronnen dat de verdachten en het slachtoffer elkaar gekend zouden hebben, maar er is veel onduidelijkheid over de onderlinge relatie. De verdachten zelf zouden de lippen nog altijd stijf op elkaar houden, volgens een politiewoordvoerder.

