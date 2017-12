Mysterieus hemellicht blijkt raket van SpaceX

De Falcon 9 werd gelanceerd vanaf Vandenberg Air Force Base, een kleine tweehonderd kilometer ten noordoosten van Los Angeles, met als gevolg dat een lichtgevend fenomeen in de lucht verscheen dat honderden kilometers verderop nog te zien was.



Volgens een verslaggever van persbureau AP was de verbazing onder bewoners van LA groot. ,,Ze vroegen zich af of het iets met een filmopname te maken had of dat het een UFO was." De brandweer kon al snel voor duidelijkheid zorgen en liet al weten dat het om een raket ging.



SpaceX-oprichter en techmagnaat Elon Musk kon wel lachen om de verwarring en slingerde gelijk een reactie op Twitter.: ,,Nuclear alien UFO from North Korea".