Mysterieus hemellicht blijkt raket van SpaceX

Het was een even opvallend als schitterend gezicht gisteravond in het Amerikaanse Los Angeles, waar een mysterieus en lichtgevend verschijnsel schitterde aan de hemel. In de wijde omgeving zetten bestuurders hun auto stil. Achteraf bleek het te gaan om een raket van SpaceX die satellieten naar de ruimte bracht.