Mysterieuze longziekte treft inwoners Chinese stad: ‘Mogelijk besmette dierlijk virus deze mensen’

Een nog onbekende longziekte heeft de afgelopen tijd zeker vijftien mensen ernstig ziek gemaakt in de Chinese miljoenen stad Wuhan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese overheid gaat het zo goed als zeker om een nieuwe variant van het gevreesde coronavirus dat kan leiden tot de levensbedreigende longaandoeningen SARS en MERS waaraan sinds 2002 wereldwijd honderden mensen zijn overleden.

Zeer waarschijnlijk zijn alle patiënten in Wuhan (provincie Hubei) besmet geraakt op een lokale vis - en zeevruchtenmarkt. Het virus dat ze onder de leden hebben, is volgens de WHO ‘vrijwel zeker niet besmettelijk’. Artsen en verpleegkundigen die de zieke Chinezen bijstonden, werd niet geïnfecteerd. Reden voor paniek, zoals destijds bij andere uitbraken van coronavirussen, is er dus niet. Volgens de WHO zijn in Wuhan bijna zestig mensen ziek geworden. Die werden allemaal in quarantaine geplaatst in ziekenhuizen.

Lees ook Amerika waarschuwt reizigers voor mysterieuze longkwaal in China Lees meer

Intussen zijn acht mensen, bij wie het virus was gevonden, weer genezen verklaard en naar huis gestuurd. De verwachting is dat de meeste patiënten weer zullen herstellen. Wel zijn er grote zorgen over de vijftien die nog altijd doodziek zijn. Ze hebben ernstige longontstekingen inclusief ademhalingsproblemen.

Het coronavirus kan zowel mensen als dieren besmetten. De aandoeningen die daaruit voortvloeien, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot nierfalen en ernstige ziektes, zoals SARS en MERS. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) brak eind 2002 uit en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd. In China kwamen in 2003 349 mensen om, en in Hongkong nog eens 299. Wereldwijd raakten meer dan 8.000 mensen in 30 landen en zes continenten besmet.

Quote In Singapore zijn reizigers die vanuit Wuhan arriveren momenteel verplicht om zich te laten temperatu­ren Chinese ministerie van Volksgezondheid

In mei 2004 verklaarde de WHO de SARS-uitbraak in China weer onder controle. MERS (Middle East Respiratory Syndrome) is een andere variant van het coronavirus, en brak in 2012 uit in Saudi-Arabië. Sindsdien maakte het volgens de WHO wereldwijd al 851 slachtoffers. De nieuwe variant lijkt in elk geval veel minder schadelijk dan deze bekende virussen. Geen enkele patiënt is aan de nog raadselachtige longziekte overleden.

Het nieuwe virus werd voor het eerst ontdekt in Wuhan op 12 december bij medewerkers van de markt in Wuhan in het oosten van China. Lokale media melden dat daar, behalve vis en zeevruchten, ook andere levende dieren werden verkocht zoals vogels, konijnen en slangen. Dat was reden tot grote bezorgdheid. Immers, het zou kunnen gaan om een virus dat kan overspringen van dieren op mensen zoals bij de vogelgriep gebeurde.

Kamelen

Volgens de WHO kunnen coronavirussen zowel mensen als dieren infecteren. Het coronavirus dat SARS veroorzaakt, werd herleid tot de civetkat, een wild dier dat als een delicatesse werd beschouwd in delen van Zuid-China waar de epidemie begon. En dromedariskamelen worden beschouwd als waarschijnlijke bron van MERS. Er zijn momenteel zes coronavirussen waarvan bekend is dat ze mensen kunnen infecteren. Vier daarvan veroorzaken meestal verkoudheid en de andere twee zijn de ernstige, levensbedreigende en besmettelijke aandoeningen SARS en MERS.

De WHO over situatie in China. ,,Net als bij de longziekten SARS en MERS zijn er geen effectieve medicijnen die direct helpen bij genezing van de nieuwe coronavariant. Wel zijn ondersteunende behandelingen mogelijk zoals het toedienen van zuurstof en koortsverlichting.” De gezondheidsorganisatie dringt aan op verder onderzoek. Zo moet de bron van de ziekte, waarschijnlijk een dier, zo snel mogelijk worden gevonden. Sprake van een potentiële epidemie is er volgens de WHO niet. Om die reden gelden nog geen reis- of handelsbeperkingen voor China. Wel heeft de lokale overheid in Wuhan preventieve maatregelen genomen zoals extra screening van mogelijk zieke personen op de luchthaven.

Temperaturen

In Singapore zijn reizigers die vanuit Wuhan arriveren momenteel verplicht om zich te laten temperaturen, aldus het Chinese ministerie van Volksgezondheid. Artsen in China en omringende landen zijn door de WHO gewaarschuwd te letten op vermoedelijke gevallen van longontsteking bij mensen die in Wuhan zijn geweest. In Nederland is geen sprake van maatregelen. Bij de uitbraken van SARS en MERS werden wel patiënten in ons land verpleegd waarvan men dacht dat ze het coronavirus onder de leden hadden. In alle gevallen ging het om loos alarm.

Ziekenhuizen in Hongkong melden zeker 21 patiënten te hebben opgenomen met ziekteverschijnselen als koorts, infecties van de luchtwegen en symptomen van longontsteking. Allen zouden onlangs de stad Wuhan hebben bezocht. Wuhan wordt daarom gezien als voornaamste bron van de infectie. Op de meeste vliegvelden in China, Zuid-Korea en Thailand worden ook reizigers uit Wuhan gecontroleerd. Zo worden met speciale scanners gekeken of personen die de grens passeren een hogere lichaamstemperatuur hebben. De Verenigde Staten hebben recent Amerikanen in China gewaarschuwd toch vooral op te letten.

Volledig scherm Het SARS-virus © Shutterstock