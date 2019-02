Mysterieuze lottowinnaar van 1,5 miljard dollar heeft zich nog niet gemeld

,,Hier sloeg het geluk toe”, prijkt in koeien van letters aan het raam van de winkel in Simpsonville in South Carolina waar het winnende lot van de ‘Mega Millions Jackpot’ gekocht werd. Ook voor Patel, uitbater van de vestiging van KC Mart, hangt er veel van af, net als voor de staat South Carolina. C.J. Patel krijgt 50.000 dollar (44.000 euro) en South Carolina zelfs 61 miljoen dollar (54 miljoen euro) aan winsttaksen, maar wel enkel en alleen als de winnaar zich - al dan niet anoniem - kenbaar maakt. Die heeft daar sinds de winnende nummers eind oktober uit de trommel rolden 180 dagen de tijd voor. Daar zijn er al 118 van verstreken.



De ongerustheid in Simpsonville neemt toe. Vele mensen begrijpen niet dat degene zich nog niet heeft gemeld en beginnen zelfs te twijfelen of er wel echt een winnaar is.