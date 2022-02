Mysterieuze zwarte diamant ‘uit de ruimte’ onder de hamer

Het bieden op de edelsteen met de naam The Enigma (Engels voor het mysterie) is mogelijk sinds 15.00 uur en loopt tot 9 februari 15.00 uur. Vijf uur na het openstellen van de bieding was er al een bod binnen van 300.000 pond, bijna 357.000 euro. Dat is een aardig begin, maar het bedrag ligt nog ver onder de verwachte verkoopprijs. Die schommelt tussen de omgerekend 3,5 miljoen en 6 miljoen euro. Het veilinghuis accepteert ook betalingen in cryptomunten, luidt het op de website.

De diamant, die nog niet eerder ten toon werd gesteld, is volgens Sotheby’s het grootste zwarte exemplaar dat ooit ter veiling werd aangeboden en tevens de grootste geslepen diamant ter wereld, met vermelding in het Guinness Book of Records 2006.

De zwarte edelsteen, ook bekend als een carbonado-diamant, komt volgens deskundigen mogelijk uit de ruimte. Carbonado’s van deze structuur zijn tot nu toe alleen gevonden in Brazilië en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wetenschappers hebben lang geprakkiseerd over hun oorsprong. ,,Ze zijn gehuld in een waas van mysterie met betrekking tot hun oorsprong of vorming omdat er op aarde niet zoveel van zijn gevonden”, verklaarde geoloog Aaron Celestian, curator van minerale wetenschappen bij het Natural History Museum in Los Angeles eind januari tegen persbureau Reuters.

Volgens experts is de zwarte diamant miljarden jaren oud:

Asteroïden

De meeste carbonado’s zijn volgens hem ongeveer 2,6 tot 3,2 miljard jaar oud. Aangezien het ontstaan van de aarde zelf teruggaat tot 4,65 miljard jaar geleden, werden de zwarte diamanten gevormd toen de aardplaten nog in beweging waren en de zuurstofvoorziening van de atmosfeer plaatsvond. Celestian: ,,We denken dat ze superdiep in het binnenste van de aarde gevormd kunnen zijn, veel dieper dan wat we al weten over diamanten. Er zijn hypothesen die suggereren dat ze gevormd zijn op inslaglocaties van grote asteroïden. Er zijn ook interstellaire hypothesen die suggereren dat ze in de ruimte groeiden en later op het aardoppervlak vielen.”

Door deze waas van mysterie over de herkomst van de carbonado-diamant doet The Enigma zijn naam eer aan. De eigenaar wil anoniem blijven. Het veilinghuis heeft alleen bekendgemaakt dat hij de zeldzame edelsteen al twee decennia in zijn bezit heeft. Over de voorgeschiedenis van de zwarte diamant is weinig bekend.

Celestian gelooft dat onderzoek van de diamant ons veel zou kunnen vertellen over de mineralogie van diepe aardlagen of de evolutie van ons zonnestelsel.

Volledig scherm Aaron Celestian bekijkt The Enigma in Dubai. © REUTERS

Handje van Fatima

Volgens Sophie Stevens, sieradendeskundige bij Sotheby’s Dubai, heeft het cijfer 5 een symbolische betekenis voor de diamant. Die heeft niet alleen een gewicht van 555,55 karaat, maar ook een veelzeggende vorm. Die is namelijk gebaseerd op de ‘Khamsa’, of het handje van Fatima. De Khamsa is een handvormig amulet dat symbool staat voor veiligheid en dat vooral populair is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ,,Khamsa betekent bovendien ‘vijf’ in het Arabisch”, aldus Stevens.

The Enigma was twee weken geleden te zien in Dubai om zo de veiling onder de aandacht te brengen. Vorige week werd hij tentoongesteld in Beverly Hills. Inmiddels is de mysterieuze edelsteen terug in Londen, waar hij volgende week zal worden geveild.

