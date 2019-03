Na 12 jaar is eindelijk tweede patiënt genezen van hiv

Wetenschappers hebben jarenlang geprobeerd de procedure te kopiëren die leidde tot de eerste genezing van een patiënt met het hiv-virus. Pas twaalf jaar later lijken ze daar nu opnieuw in geslaagd.

Een patiënt uit Londen is inmiddels 18 maanden geheel vrij van het virus dankzij een stamcelbehandeling, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature. Volgens wetenschappers blijkt daaruit dat genezing weliswaar erg moeilijk, maar wel mogelijk is, zo schrijft The New York Times.

Net als in het eerste geval gaat het om een beenmergtransplantatie. Sinds 2003 slikte de patiënt medicatie tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Jaren later kreeg hij ook nog eens kanker en in 2016 onderging hij daarvoor stamceltransplantatie.

Resistent

De artsen besloten stamcellen van een donor met een zeldzame natuurlijke weerstand tegen het hiv-virus te transplanteren. Door de stamcellen veranderde het immuunsysteem van de patiënt: net als de donor werd ook hij resistent. Na de transplantatie stopte de patiënt met zijn hiv-remmers. Normaal keert het virus dan na enkele weken weer terug, maar bij deze man was na 18 maanden nog altijd geen spoor van het virus in zijn bloed. Ook van de kanker was hij genezen.

Eerste genezing

De eerste man die werd genezen, was Timothy Ray Brown. Hij kreeg in 2007 eveneens een stamceltransplantatie tegen kanker van een hiv-resistente donor. Nadien is vaker geprobeerd de behandeling te kopiëren en ook anderen op deze manier te genezen, maar steeds zonder succes.

Tot nu dus. ,,Dit zal mensen inspireren dat genezing van hiv toch geen utopie is’', zo zegt dr Annemarie Wensing, een viroloog aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht in de New York Times. ,,Het is te realiseren.’’