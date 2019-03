Na 12 jaar zijn eindelijk twee nieuwe patiënten genezen van hiv

Wetenschappers hebben jarenlang geprobeerd de procedure te kopiëren die leidde tot de eerste genezing van een patiënt met het hiv-virus. Pas twaalf jaar later lijken ze daar nu opnieuw in geslaagd. Een Brit en een Duitser die zowel hiv als kanker hadden, kregen stamceltransplantatie, mèt als extra resultaat het verdwijnen van hiv.

Een patiënt uit Londen is inmiddels 18 maanden geheel vrij van het virus dankzij een stamcelbehandeling, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ook een Duitser die behandeld werd, blijkt genezen.



Bij deze beide patiënten zijn nog slechts ‘flarden genetisch materiaal van hiv’ terug te vinden maar geen nieuwe virusdeeltjes, aldus het bericht. Volgens wetenschappers blijkt daaruit dat genezing weliswaar erg moeilijk, maar wel mogelijk is, zo schrijft The New York Times.



Normaal keert het virus na enkele weken weer terug. ,,Dat houdt dus in dat de twee patiënten op dit moment allebei hiv-vrij zijn.’’ Beiden zijn ook genezen van kanker. Inmiddels nemen de twee patiënten nu al 3,5 en 18 maanden geen virusremmers meer.

Resistent

De artsen besloten stamcellen van een donor met een zeldzame natuurlijke weerstand tegen het hiv-virus te transplanteren. Door de stamcellen veranderde het immuunsysteem van de patiënten: net als de donor werden zij resistent en kunnen zo stoppen met hun medicatie.



Arts-microbioloog en viroloog Anne Wensing, een van de hoofdonderzoekers van IciStem, vertelt dat er sprake was van een speciale en zeldzame donor, op wiens cellen het hiv-virus geen vat heeft: ,,Er mist een bepaald poortje op de cellen. Hiv gebruikt dat poortje om naar binnen te gaan.’’



Volgens het UMC Utrecht heeft vermoedelijk maar 2 procent van de mensen dergelijke resistente cellen.

Eerste genezing

De eerste man die werd genezen, was Timothy Ray Brown. Hij kreeg in 2007 eveneens een stamceltransplantatie tegen kanker van een hiv-resistente donor. Nadien is vaker geprobeerd de behandeling te kopiëren en ook anderen op deze manier te genezen, maar steeds zonder succes.

Tot nu dus. ,,Dit zal mensen inspireren dat genezing van hiv toch geen utopie is’’, zo zegt dr Annemarie Wensing, een viroloog aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht in The New York Times. ,,Het is te realiseren.’’ De onderzoeksresultaten worden vandaag in Seattle gepresenteerd.

Het is overigens niet waarschijnlijk dat de behandelmethode een serieuze optie zal zijn in de nabije toekomst, zo schrijft de krant. Het is een risicovolle procedure met serieuze bijwerkingen, terwijl hiv tegenwoordig goed onder controle te houden is met medicijnen.