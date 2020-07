Na 2190 kilometer fietsen eindelijk in Barcelona! Een oase van betrekkelijke rust

Wanneer ik om iets over half tien op de boulevard van Lloret de Mar op de fiets stap voor de achttiende en laatste etappe van mijn Europese ‘coronatour’, zijn een half uur eerder de nieuwe Covid-19-regels ingegaan voor Barcelona en omgeving. Er zijn grote zorgen ontstaan nadat het aantal besmettingen in een week is verdrievoudigd, vooral in enkele dichtbevolkte wijken waar de mensen, met het warme weer, de kleine flats uitvluchten en op straat bijeenkomen.



Als ik na 58 kilometer fietsen de onzichtbare grens van dat ‘metropolitaan gebied’ overschrijd, tussen het dorpje Montgat (11.000 inwoners) en de voorstad Badalona (217.000 inwoners), weet ik allang dat bijna niemand zich wat van de nieuwe verordeningen aantrekt. De nieuwe quarantaine of ‘lockdown’ is niet verplicht; de Catalaanse regering heeft de bijna drie miljoen inwoners van de metropool slechts dringend verzocht de komende vijftien dagen binnen te blijven en enkel voor noodzakelijke zaken als boodschappen, een doktersbezoek of het werk de straat op te gaan.