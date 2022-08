Na 22 jaar wint Indiase man rechtszaak om 24 cent

‘Verplicht te kussen’: Italiaans dorpje introdu­ceert romanti­sche zone

Wij mogen dan ‘kiss and ride’-zones hebben die min of meer de verwachting scheppen dat je iemand die je afzet een kus geeft, in Italië gaan ze een stap verder. Een paar pittoreske plekken zijn nu bestempeld als ‘zona romantica’ waar het ‘verplicht’ is om te zoenen.

9 augustus