Na aanval met brandblusser overleden Capitool-agent opgebaard in parlement

De agent raakte ernstig gewond toen aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitool begin deze maand bestormden. De boze menigte liep daar de politie onder de voet en drong het gebouw binnen. Sicknick zou tegen zijn hoofd zijn geslagen met een brandblusser en overleed later aan zijn verwondingen. Daarmee steeg het dodental door de rellen naar vijf.



De prominente Democraten Nancy Pelosi en Chuck Schumer zeggen in een gezamenlijke verklaring dat het parlement rouwt om de dood van Sicknick. Hij heeft volgens de politici geholpen levens te redden en het Capitool te verdedigen. Dat was op het moment van de bestorming bezig de uitslag goed te keuren van de door Trump verloren presidentsverkiezingen.



Sicknick wordt opgebaard in de zogeheten rotunda van het gebouw, onder de beroemde witte koepel. Dat wordt gezien als een zeldzaam eerbetoon. Oud-presidenten en andere belangrijke politici gingen hem voor. Ook burgerrechtenactiviste Rosa Parks en de bekende geestelijke Billy Graham zijn na hun overlijden opgebaard in die centrale locatie in het parlementsgebouw.