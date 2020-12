Na bijna tien jaar burgeroorlog is Syrië eigenlijk weer terug bij af: dezelfde elite is nog steeds aan de macht, het Assad-regime heeft de oorlog (bijna) gewonnen. ,,De opstand begon om de corruptie in Syrië. Nu is die corruptie alleen nog maar groter, want er is nog een elite bijgekomen: mensen die rijk zijn geworden door de oorlog. Ondertussen is het land kapot en is er een grote economische crisis. De Syrische burgers zijn uitgeput door de oorlog, maar alle oorzaken die ten grondslag lagen aan de opstand, zijn er nog steeds.”