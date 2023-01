Na de eieren ontbreken nu ook de kippen in Nieuw-Zeeland

Door misbruik­schan­daal achtervolg­de Australi­sche kardinaal George Pell (81) overleden

De Australische kardinaal George Pell is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn privésecretaris bekend gemaakt. Pell was de hoogste ambtenaar in het Vaticaan die werd veroordeeld wegens seksueel misbruik. In 2020 werd hij alsnog vrijgesproken door gebrek aan bewijs.

