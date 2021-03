Na dodelijke aardbeving wordt dorp in Kroatië geteisterd door tientallen zinkgaten

Weer een prototype ruimte­schip van SpaceX ontploft vlak na landing

4 maart Een prototype van een toekomstig ruimteschip van SpaceX is woensdag voor het eerst geland in Texas. Maar het succes was van heel korte duur. Enkele minuten na de landing in Boca Chica, ontplofte de raket op de grond. Twee voorgangers van het prototype waren al tijdens hun testvlucht ontploft in de lucht.