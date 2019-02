Na dood van baby tot 30 jaar veroordeelde vrouw El Salvador weer vrij

Evelyn Beatríz Hernández Cruz (20) had al bijna drie jaar van haar straf uitgezeten. Activisten stonden haar op te wachten bij de gevangenispoort. Zij scandeerden: ‘Evelyn, je bent niet alleen’, bericht de Britse omroep BBC.



Hernández was opgepakt nadat ze in 2016 was bevallen op het toilet van haar woning. Ze verloor daarbij het bewustzijn door bloedverlies. Experts konden niet vaststellen of de zuigeling levend is geboren.



De vrouw had tijdens haar rechtszaak verklaard dat ze herhaaldelijk was verkracht. Ze wist naar eigen zeggen niet dat ze zwanger was, maar de rechter geloofde dat niet. Aanklagers hadden Hernández verweten dat ze geen hulp had gezocht in de aanloop naar de bevalling.



Het Centraal-Amerikaanse land heeft strenge wetgeving tegen abortus. Vrouwen kregen al eerder lange gevangenisstraffen nadat ze hadden verklaard een miskraam te hebben gehad.