Na het plastic tasje stopt Frankrijk ook met het geven van de kassabon

Door noodweer gestrande Nederlan­ders weer terug uit Italië

Een deel van de Nederlandse toeristen die zaterdag in bussen uit Noord-Italië vertrokken, is weer terug in Nederland. De allereerste bus kwam zondagochtend vroeg aan in Maastricht en reed daarna door naar Venlo. Ook in Eindhoven zijn al vakantiegangers afgezet.