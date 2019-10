Na lang onderhandelen principe-akkoord Brexit bereikt

VIDEOEr is een Brexit principedeal. De onderhandelaars van de EU en van Groot-Brittannië zijn het zojuist eens geworden over een tekst. In een tweet zegt de Britse premier dat zijn land ‘de controle terug heeft met de deal’. Een definitief akkoord is er nog steeds niet. De principedeal moet nog door het Britse en Europese parlement. Het Britse parlement stemde het eerdere brexitakkoord tussen Londen en Brussel tot drie keer toe weg.

,,Het is een akkoord op het niveau van de onderhandelaars, tussen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson”, zei onderhandelaar Michel Barnier vandaag in persconferentie die volgde op de bekendmaking. ,,Het is een tekst die juridische zekerheid geeft maar ook belangrijk is voor de burgers, die altijd onze prioriteit zijn geweest. De onzekerheid heeft te lang geduurd. Nu zullen hun rechten gewaarborgd zijn.”

Het was vandaag tot het allerlaatste moment onduidelijk of er überhaupt wel een tekst zou liggen waarover de Europese leiders zich vandaag konden buigen. De deadline lag op 14.00 uur, daarna werd het volgens ingewijden moeilijk om alles nog op tijd te kunnen regelen voor de deadline van het vertrek op 31 oktober.

Die tekst is er nu en de Britse premier Boris Johnson is op weg naar Brussel om de leiders tijdens de lunch bij te praten. Een hoge Brusselse ambtenaar hield evenwel nog een slag om de arm. ,,De leiders hebben het volste vertrouwen in hun onderhandelaar Barnier, maar ze willen de tekst natuurlijk nog wel zelf lezen.”

Standpunt DUP ongewijzigd

Om de deal door het Lagerhuis te krijgen heeft de Britse premier nog wel de steun nodig van de Noord-Ierse DUP. Deze partij geeft vooralsnog aan niet te zullen instemmen met deze deal. En dat is slecht nieuws voor Johnson, die het akkoord zaterdag moet verdedigen in het Britse parlement. De premier heeft er sowieso al geen meerderheid meer, en zonder de 10 parlementsleden van de DUP al helemaal niet. Ook baseren veel harde brexiteers uit Johnsons eigen Conservatieve partij hun standpunt op dat van de Noord-Ierse Unionisten. Tegenover EU-onderhandelaar Barnier heeft Johnson gezegd erop te vertrouwen voor deze deal een meerderheid in het Lagerhuis te krijgen.

Johnson vs May

De reacties op de deal die er nu ligt lijken op een déjà vu. De vorige Britse premier, Theresa May, kwam eerder dit jaar met een vergelijkbare deal terug en die werd toen afgewezen door de Noord-Ieren en een deel van de Conservatieve Partij.

Het Britse zakenleven begroet de deal. De Britse pond reageerde met een flinke stijging ten opzichte van de dollar. Reacties van luisteraars op de Britse radio laten enthousiaste commentaren horen. Ze zeggen te hopen dat ‘de politici nu hun verantwoordelijkheid nemen’, aldus een van hen. Dat laatste kan nog een probleem worden. Binnen de Conservatieve Partij gist het ook nog steeds van Eurosceptici die liever zonder deal vertrekken. Waarnemers vermoeden dat premier Johnson een bulldozer speelt. Als hij en de EU het eens zijn, wie wil er nu dan nog dwarsliggen, zo lijkt de tactiek.

Wat is het verschil met de deal van May? In vergelijking met het eerdere akkoord tussen de Europese Unie en Johnsons voorganger Theresa May zijn er nu wijzigingen aangebracht in het ‘protocol over Noord-Ierland/Ierland’, schrijft voorzitter van de Europese Commissie Juncker in zijn aanbevelingsbrief aan Europees president Donald Tusk. Ook is de politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen het VK en de EU gewijzigd.

Oppositie vindt deal onaanvaardbaar

Jeremy Corbyn, de leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour, ziet grotere verschillen met de deal van May. Hij meldt vrijwel direct na de bekendmaking dat hij het akkoord onaanvaardbaar vindt. ,,Het ziet ernaar uit dat de premier een deal heeft onderhandeld die zelfs nóg slechter is dan die van Theresa May en die op een overweldigende manier werd verworpen”, zegt hij. ,,Deze uitverkoop zal het land niet samenbrengen en zou verworpen moeten worden.”

Bovendien wil Labour samen met de andere oppositiepartijen een eigen meerderheid vinden om het akkoord te onderwerpen aan een tweede referendum. ,,De beste manier om de brexit te regelen is door de mensen een definitieve stem te geven in een volksraadpleging”, aldus Corbyn. Als de oppositie daar zaterdag in slaagt, is de datum van 31 oktober waarschijnlijk niet meer haalbaar.