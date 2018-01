Na meer dan 100 jaar is de wolf nu ook terug in Vlaanderen

Regelmatig duikt er in Vlaanderen een wolvenverhaal op. In Wallonië werd er in 2011 nog eentje met zekerheid gespot, maar bewijzen dat er in Vlaanderen eentje rondloopt dateren uit de 19e eeuw. Al zijn zelfs die twijfelachtig en durven kenners pas hun hand in het vuur te steken voor de 18e eeuw. Nu, ruim 200 jaar later, is er opnieuw absolute zekerheid: er loopt al tien dagen een wolvin rond in Limburg. Dat meldt Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V).



Het dier kreeg in oktober 2016 een gps-zender van de universiteit van het Duitse Dresden, zodat het op de voet kon worden gevolgd. Een jaar lang bleef het in de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern leven, maar met kerst had Naya - zoals het dier heet- er blijkbaar genoeg van en trok ze richting Nederland. Op 2 januari stak ze de grens over naar onze zuiderburen, richting Beringen. Goed voor ruim 500 kilometer in tien dagen tijd.