Na orkaan Irma stort corona Sint Maarten in nog grotere crisis

Video en update Messentrek­ker Birmingham ging koelbloe­dig te werk, politie verspreidt camerabeel­den verdachte

21:31 De messentrekker die in het Britse Birmingham zaterdagnacht binnen twee uur één man doodstak en zeven mensen verwondde, ging volgens ooggetuigen uiterst koelbloedig te werk. Nadat hij een vrouw had neergestoken liep hij aanvankelijk rustig weg alsof er niets was gebeurd. De politie is inmiddels bezig met een klopjacht en heeft camerabeelden van de vermeende dader verspreid.