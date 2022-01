Na volksoproer likt Kazachstan de wonden: ‘Ik hoop dat stem van het volk nu gehoord wordt’

Nieuw-Zeelander loopt drie dagen rond met kakkerlak in oor: ‘Werd er misselijk van’

De 40-jarige Nieuw-Zeelander Zane Wedding liep drie dagen lang rond met een kakkerlak in zijn oor. Het dier had zich na een zwempartij in het oor genesteld. ,,Als ik rondliep, werd ik direct duizelig.”

