Naar België uitgeweken Nederlander veroordeeld voor poging tot doodslag: ‘Vier keer geslagen met autokrik’

De strafbare feiten speelden zich af op 24 januari in 2007, bij de uitgang van paaldansclub De Harlekijn in Assenede. Toen Dobbelaere naar buiten kwam, ontstond een discussie over een mislukte autodeal. De twee raakten slaags en De Cocq beëindigde het gevecht door de man vier keer met een zware autokrik op het hoofd te slaan.



Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond en bleef achter met een gapende hoofdwond. De dader vluchtte en slaagde er veertien jaar in uit de handen van justitie te blijven. De Cocq Van Delwijnen werd in 2011 bij verstek door de rechtbank van Gent veroordeeld tot 15 jaar cel wegen poging tot moord. Hij was meer dan tien jaar spoorloos tot hij in vorig jaar augustus werd opgepakt in Duitsland.