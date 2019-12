Nabestaanden Duitse terreurslachtoffers willen nationale herdenkingsdag

Zwitsers hert had 6 kilo plastic in zijn maag

18 december Jagers hebben in Zwitserland een hert doodgeschoten dat, zo bleek later, met 6 kilo plastic in zijn maag rondliep. Het dier was een gevaar voor de veiligheid geworden doordat het bij enkele dorpen in het oosten van het land op composthopen en bij vogelhuisjes naar voedsel zocht.