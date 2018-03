Nabestaanden MH17 verbolgen: niemand uitgezet na aanslag

Vorige week al zette de Britse regering 23 Russische diplomaten de grens over uit woede over de aanslag. De Britse premier Theresa May vroeg Europese leiders om ook Russische diplomaten uit te zetten 'om zo het netwerk van het Kremlin in Europa te ontmantelen'.



De Britten hebben volgens Blok aangegeven dat het ,,plausibel'' is dat Rusland betrokken is, al ontbreekt daarvoor nog hard bewijs. ,,We voeren nu gezamenlijk de politieke druk op om daarmee te bereiken dat Rusland meewerkt aan het onderzoek en uiteindelijk de waarheid boven tafel komt'', stelt Blok. ,,Wij willen helderheid over de daders van deze verschrikkelijke aanslag.''



De twee medewerkers van de Russische ambassade in Den Haag die binnenkort het land worden uitgezet, verrichten volgens Blok ook inlichtingenwerk. ,,Daarom is het ook logisch dat we voor deze mensen hebben gekozen ', vindt de minister.



Blok laat verder weten eventuele tegenmaatregelen af te wachten. ,,Rusland en Nederland hebben natuurlijk op heel veel gebieden relaties, soms ongemakkelijk, soms ook gewoon handelsrelaties. De inzet is om met elkaar in gesprek te blijven, maar ook te benoemen wat fout is.''



Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn er nog niet van overtuigd dat Rusland de strafmaatregelen heeft verdiend die Nederland en andere Europese landen hebben getroffen. Regeringspartijen reageren wel instemmend.