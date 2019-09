Nachtelijke confrontaties in Hongkong

Nederlan­der neemt Mercedes mee voor proefrit... naar Spanje

31 augustus Een Nederlandse man is met een luxe Mercedes uit Nederland teruggevonden in Spanje. De man nam de auto mee voor een uitgebreide proefrit naar het Spaanse Sanxenxo in Galicië, waar hij vervalste Spaanse kentekenplaten op de auto schroefde. Hij is op dit moment in afwachting van zijn proces, meldt het Spaanse El Correo Gallego.