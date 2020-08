Nagasaki herdenkt verwoestende atoombom van 75 jaar geleden

De burgemeester van Nagasaki, Tomihisa Taue, riep tijdens de herdenkingsceremonie de rechtse conservatieve regering van zijn eigen land op om zich bij een VN-verdrag uit 2017 aan te sluiten dat kernwapens verbiedt. Zijn collega in Hiroshima had Japan daar drie dagen geleden ook om verzocht. Deze stad was in 1945 ook het slachtoffer van een Amerikaanse atoombom.

Om 11.02 uur (lokale tijd), het tijdstip waarop de atoombom bijgenaamd Fat Man op 9 augustus 1945 boven Nagasaki door een Amerikaanse bommenwerper werd afgeworpen, namen de deelnemers een minuut stilte in acht. De plechtigheid duurde een uur en werd onder anderen bijgewoond door overlevenden en nabestaanden.

Alleen al in Nagasaki kwamen ongeveer 70.000 mensen om het leven door de directe impact, nog eens 75.000 inwoners raakten gewond.

Drie dagen eerder hadden de Verenigde Staten Hiroshima verwoest met een atoombom met een kleinere explosieve kracht. Daarbij kwamen ruim 150.000 mensen om het leven. Het lagere dodental in Nagasaki kwam door het heuvelachtige terrein in Nagasaki, waardoor er meer beschutting was dan in het platte Hiroshima.

Onder invloed van de ruïnerende aanvallen gaf het Japanse rijk zich op 15 augustus 1945 over. Hiroshima en Nagasaki werden wereldwijd bekend als de eerste steden die door een atoombom werden vernietigd en gelden sindsdien als een symbool voor vrede.

De atoomaanval op Nagasaki is feller omstreden dan de eerste bom die het militair en economisch uitgeputte Japan al op de knieën zou hebben gebracht. De bom op Nagasaki kwam enkele uren nadat de Sovjet-Unie eindelijk de aanval op Japan had geopend en Tokio de overgave al als iets onvermijdelijks zag. Na de oorlog stierven nog honderdduizenden aan onder meer stralingsziekten.

In zijn toespraak waarschuwde de burgemeester van Nagasaki voor de hernieuwde, groeiende dreiging van kernwapens in de wereld. ,,Als, net als bij het nieuwe coronavirus, dat we niet hebben gevreesd totdat het zich in onze directe omgeving verspreidde, de mensheid zich pas bewust wordt van de dreiging van kernwapens wanneer ze opnieuw worden gebruikt, bevinden we ons in een onomkeerbare situatie’’, waarschuwde Taue. Japan, tot dusver het enige land dat tijdens een oorlog het slachtoffer is geworden van atoombommen, moet volgens hem meer doen voor een wereld zonder kernwapens.

Een overlevende te midden van het puin na de Amerikaanse atoombomaanval op Nagasaki op 9 augustus 1975.

Van de stad was bijna niets meer over. Ruim 70.000 mensen kwamen meteen om door de inslag van de bom.

De Urakami kathedraal in Nagasaki werd grotendeels verwoest door de bom.