Nasa kiest raket SpaceX voor missie naar Jupiter-maan ‘Europa’

video Inwoners verwoeste Belgische steden dreigen met rechter: ‘Tsunami door open zetten stuwdam’

23 juli Aan de oevers van de Vesder-rivier in de Belgische Ardennen groeit de frustratie. Er duiken steeds meer getuigen op die stellen dat de verwoestingen in Verviers, Pepinster, Trooz en Chaudfontaine voor een groot deel te wijten zijn aan de beslissing om de sluizen van een stuwmeer ‘s nachts volledig te openen. Vijftig inwoners hebben zich verenigd in een actiegroep. ‘We zullen er alles aan doen om de waarheid aan het licht te brengen.’