Natalja zorgt ervoor dat president van Belarus in bubbel leeft: ‘Ze houden van u, alles is oké’

video Italië in shock: jongeman (21) op straat doodgesla­gen, verdachten zijn bekende MMA-broers

9 september Italië is in de ban van een dodelijke vechtpartij nabij Rome waarbij de politie onderzoekt of racisme mogelijk een rol heeft gespeeld. Een 21-jarige zwarte man die in de nacht van zaterdag wilde bemiddelen bij een ruzie werd door vier mannen net zo lang geschopt en geslagen tot hij dood was. Twee van de vier verdachten zijn bekende vechters binnen de mixed martial arts (MMA), melden lokale media. ,,Iedereen kent hen. Ze ranselden al verschillende mensen af.”