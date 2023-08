Natuurbrand legt 1800 hectare in de as op Tenerife: brandweer is controle kwijt

,,De brand is uit de hand gelopen’’, zei de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, op een persconferentie in Santa Cruz. ,,De vooruitzichten zijn niet positief. Ons doel is ervoor zorgen dat het vuur niet verder oprukt. Het was een hele zware dag. We gaan proberen de eigendommen van de bewoners te beschermen.”

Ontruimd

Het gebied dat in brand staat is ongeveer 1800 hectare. Dat is ongeveer even groot als de enorme brand die in 2020 een groot deel van de Deurnese Peel in de as legde, naar verluidt de grootste natuurbrand ooit in Nederland.