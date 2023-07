Natuurbranden in Portugal waren harde les: nieuwere huizen en oudere auto's veiligste plekken

Protest op Curaçao tegen naakt standbeeld slavenlei­der Tula

Op Curaçao is een protest gestart tegen de onthulling van een standbeeld van de historische slavenleider Tula, die staat gepland op 17 augustus in het centrum van Willemstad. Het beeld toont een naakte man en werd in 1973 door de Nederlandse kunstenares Toos Hagenaars (1932) gemaakt.