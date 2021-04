Navalny vanaf ziekenboeg gevangenis: ‘Ik lijk zo op een skelet, dat ik kinderen bang maak’

Jeugdben­des vechten met zware wapens conflict uit in Luik: één dode, 28 arresta­ties

17 april In het Belgische Bressoux, een deelgemeente van Luik, is een conflict tussen Koerdische en Tsjetsjeense jeugdbendes gistermiddag verschrikkelijk uit de hand gelopen. Bij een confrontatie tussen de twee groepen werd er één persoon doodgeschoten en raakten twee personen gewond. Achtentwintig mensen werden aangehouden. Op beelden is te zien dat bij het conflict zware wapens werden gebruikt: zo wordt er met een Kalasjnikov in de lucht geschoten.