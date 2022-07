Navo moet laten zien bereid te zijn macht in te zetten: ‘Alleen dan is Poetin onder de indruk’

Zus van vermoorde Tob Cohen tegen rechter Kenia: 'Ik wil gerechtig­heid voordat ik zelf ook dood ben’

Bijna drie jaar na de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen (69) in Kenia vecht zijn zus nog altijd voor gerechtigheid voor haar broer. Diens Keniaanse weduwe geldt als hoofdverdachte maar is nog altijd niet berecht. ,,Er zijn allerhande manipulaties waardoor ik niet verder kan’’, zei de 70-jarige Gabrielle dinsdag met ingehouden woedde voor een rechtbank in Nairobi.

