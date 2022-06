Navo-topman: Rusland ‘grootste en belangrijkste bedreiging voor onze veiligheid’

Waarom Vladimir Poetin beter slaapt dan aan het begin van de oorlog

De Oekraïense militairen die nog in Severodonetsk zitten, moeten zich terugtrekken. De gouverneur van de regio Loehansk zei vrijdagochtend dat het geen nut had voor de laatste verdedigers om in de stad te blijven, die bijna volledig in Russische handen is.

24 juni