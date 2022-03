Navo vreest hardere oorlog met meer doden en verwoestingen

LIVE | Luchtalarm loeit na meerdere explosies in Kiev, atoomwaak­hond: geen schade aan kerncentra­le na aanval

Er zijn snel achter elkaar meerdere explosies gehoord in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het luchtalarm is afgegaan. In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, heeft afgelopen nacht een brand gewoed na Russische aanvallen. Inmiddels hebben Russische troepen controle over de centrale. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

15:19