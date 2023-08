Nederland mag F-16's leveren aan Oekraïne, maar het duurt nog maanden voordat ze er vliegen

Nederland en Denemarken kunnen F-16 straaljagers leveren aan Oekraïne. De Verenigde Staten hebben toestemming gegeven, maar dat betekent zeker niet dat de toestellen snel in de oorlog met Rusland kunnen worden ingezet. Vijf vragen over hoe nu verder.

Waarom moest Amerika eigenlijk toestemming geven voor de levering?

De F-16 is een Amerikaans wapensysteem. Landen die de toestellen gebruiken en willen verkopen of weggeven, moeten daarvoor groen licht hebben van Washington om te voorkomen dat geheimen van het toestel in verkeerde handen vallen. ,,Dit signaal is wat dat betreft dus heel erg welkom”, laat demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren weten. Samen met Denemarken verzorgt Nederland de trainingen voor Oekraïense piloten zodat zij met de straaljagers kunnen vliegen. Negen andere landen helpen ook mee. Dat zijn het Verenigd Koninkrijk, België, Noorwegen, Polen, Portugal, Canada, Luxemburg, Roemenië en Zweden.

Wanneer gaan de eerste F-16’s in Oekraïne de lucht in?

Dat is nog moeilijk te zeggen. ,,Alles kost tijd”, benadrukt minister Ollongren. ,,Dit is niet iets voor de heel korte termijn.” Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht liet deze week al weten ervan uit te gaan dat ze deze herfst en winter nog niet de F-16’s kunnen inzetten, wat een grote teleurstelling is. ,,We hadden grote hoop dat dit vliegtuig onderdeel zou worden van de luchtverdediging om ons te beschermen tegen het Russische raketten- en droneterrorisme”, aldus de woordvoerder.

Waarom kost het trainingsprogramma zo veel tijd?

Amerikaanse media meldden eerder dat er 32 Oekraïense piloten zijn aangewezen die in principe gaan deelnemen aan het trainingsprogramma. Dat is genoeg voor twee squadrons. Een probleem is dat niet iedereen even goed Engels spreekt. Twintig piloten moeten daarom eerst op taalcursus in het Verenigd Koninkrijk.

Een groot deel van de training met het toestel gebeurt eerst in Denemarken en daarna ook in Roemenië. Nederland wil in Roemenië helpen met het opzetten van het trainingscentrum. Ollongren zei eerder ervan uit te gaan dat het in elk geval zes tot acht maanden duurt voordat de Oekraïners een F-16 kunnen besturen en ook kunnen onderhouden. Dat is al een spoedcursus, maar de Oekraïners zijn getrainde piloten en hebben zich als ‘snelle leerlingen’ bewezen, aldus de minister.

Heeft Nederland de straaljagers zelf niet nodig?

De luchtmacht maakt op dit moment de overstap naar een nieuwe generatie straaljagers, de F-35. De eerste toestellen zijn al geleverd, maar waarschijnlijk beschikt de krijgsmacht pas in 2026 over alle 52 aankopen. Eind 2024 wordt al wel afscheid genomen van de F-16. Nederland heeft tot die tijd 24 toestellen operationeel, maar bezit in totaal 42 stuks. Twaalf zouden er aanvankelijk worden verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Draken dat de toestellen wil inzetten als oefenvijand voor het Amerikaanse leger. Die deal is echter afgeketst omdat er onenigheid ontstond over de staat van het onderhoud waarin de toestellen zouden worden geleverd. Het gaat deels om toestellen met plaats voor twee jachtvliegers die uitstekend kunnen fungeren als lestoestellen voor de Oekraïners. De verwachting is dat die nu worden weggegeven of verkocht aan Oekraïne, maar een besluit hierover is nog niet genomen. Ook over het afstoten van de andere toestellen aan Oekraïne staat officieel nog niets vast.

Hoe kunnen F-16’s het verschil maken in Oekraïne?

De Amerikanen hameren erop dat ze de inzet van de F-16 in Oekraïne alleen steunen ter verdediging van het eigen grondgebied. Volgens militair experts is het toestel zeer geschikt om de gaten in de eigen luchtverdediging te dichten. Zo zijn bijvoorbeeld raketten van de Russen makkelijker te onderscheppen. Bij aanvallende operaties in de frontlinie is het toestel het meest kwetsbaar. De Russen hebben met hun S-400 systeem een zeer geavanceerde luchtafweer. Een F-16 is daar niet altijd tegen opgewassen. Het is een van de redenen waarom de Nederlandse krijgsmacht overstapt op een nieuwe generatie straaljagers die minder zichtbaar is op de radar.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: