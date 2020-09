‘Nederland, neem ook oudere kinderen uit Moria op’

Huis van activiste Rosa Parks tentoonge­steld in Italië met soundtrack rond George Floyd

15 september Het huis waarin de Amerikaanse activiste Rosa Parks woonde na haar beroemde opstand tegen rassenscheiding wordt vanaf vandaag tentoongesteld in Italië. Het verblijf, dat oorspronkelijk in Detroit stond, is te zien voor de centrale binnenplaats van het koninklijk paleis in Napels.