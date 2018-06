Nederland neemt tot 20 migranten van Lifeline op

De boot van de Duitse organisatie Mission Lifeline kreeg vanochtend toestemming om aan te meren in de haven van Malta. Aan boord zijn circa 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten die voor een groot deel zeeziek zijn geworden door het slechte weer.



Eigenlijk zou de boot gisteren al aanmeren, maar toen was er nog geen akkoord over waar de vluchtelingen heen zouden moeten. Naast Nederland nemen ook Malta zelf, België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal vluchtelingen op. Hier zijn zondag al afspraken over gemaakt in de marge van de informele 'asieltop' die Europese landen in Brussel hebben gehouden.

Volledig scherm De boot zou onofficieel onder de Nederlandse vlag hebben gevaren. © EPA

Onderzoek

De Lifeline heeft zes dagen vrijwel stil gelegen op de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Vandaag kwam er eindelijk groen licht vanuit Malta. In de haven van Valletta zal het schip aan de ketting worden gelegd voor onderzoek, aldus berichten van The Times of Malta. De kapitein zou geweigerd hebben om migranten uit te leveren aan de Libische kustwacht. Het schip zou bovendien onofficieel onder de Nederlandse vlag hebben gevaren.



Hulporganisaties zoals Mission Lifeline hebben in regeringskringen in Italië en Malta een slechte naam. Ze worden gezien als organisaties die mensensmokkel op zijn minst aanmoedigen. De bemanning van Lifeline had volgens Valletta en Rome de migranten moeten overdragen aan de Libische kustwacht. Italiaanse bewindslieden hebben ook gewezen op de Nederlandse vlag die de Lifeline mogelijk ten onrechte voert. Het zou een 'illegaal vaartuig' zijn.

Krankzinnig

D66 staat achter het besluit om de migranten op te vangen. De PVV spreekt in een reactie van een ,,krankzinnig besluit''. ,,Hoe haalt u het in uw hoofd deze gelukszoekers hier op te vangen?'', vragen Geert Wilders en zijn fractiegenoten Sietse Fritsma en Vicky Maeijer aan het kabinet.



Eerder deze maand weigerden zowel Malta als Italië een soortgelijke boot met de naam Aquarius. Die werd uiteindelijk door Spanje opgevangen, nadat de opvarenden verdeeld werden over drie kleinere boten.