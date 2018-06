Nederland neemt tot 20 migranten van Lifeline op

De boot van de Duitse organisatie Mission Lifeline kreeg vanochtend toestemming om aan te meren in de haven van Malta. Aan boord zijn circa 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten die voor een groot deel zeeziek zijn geworden door het slechte weer. Eigenlijk zou de boot gisteren al aanmeren, maar toen was er nog geen akkoord over waar de vluchtelingen heen zouden moeten. Naast Nederland nemen ook Malta zelf, België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal vluchtelingen op. Hier zijn zondag al afspraken over gemaakt in de marge van de informele 'asieltop' die Europese landen in Brussel hebben gehouden.

Onderzoek

De Lifeline heeft zes dagen vrijwel stil gelegen op de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Vandaag kwam er eindelijk groen licht vanuit Malta. In de haven van Valletta zal het schip aan de ketting worden gelegd voor onderzoek, aldus berichten van The Times of Malta. De kapitein zou geweigerd hebben om migranten uit te leveren aan de Libische kustwacht. Het schip zou bovendien onofficieel onder de Nederlandse vlag hebben gevaren.



Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag nog dat hij geen rol zag voor Nederland. ,,Het is geen schip waar wij iets mee te maken hebben.’’ Ook de vragen van Italië om verantwoordelijkheid te nemen voor het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, wuifde hij weg. ,,Wij hebben aan het begin van de week uitgelegd hoe dat met die vlag zit. Ieder schip kan een vlag opplakken.’’



Kort daarop, op zondag, beloofde Rutte met zeven andere Europese landen alsnog migranten op te nemen. Uit ‘humanitaire overwegingen’ heet het nu. De stap is evenwel opmerkelijk: Nederland neemt nooit vluchtelingen op die zich niet zelf in ons land melden.



Toch lijkt het er vooral op dat het moet worden gezien als een gebaar naar Italië, dat met het schip de Lifeline in de maag zat. De Italianen hekelen het feit dat Afrikaanse migranten bij hen aan wal worden gezet door organisatie uit heel Europa. Daarom dobberde het zes dagen vrijwel stil op de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren.