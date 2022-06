Nederland stemt als enige niet voor EU-miljarden voor Polen: ‘Een zeer, zeer stevig signaal’

oorlog oekraïne LIVE | Moskou roept Oekraïne op om einde te maken aan ‘absurd verzet’ in Azot-fa­briek

Rusland heeft de Oekraïense militairen die zich schuilhouden in de chemische fabriek Azot in de stad Severodonetsk de mogelijkheid geboden zich over te geven. Tegelijk vraagt het de strijders ‘hun absurde verzet te stoppen en de wapens neer te leggen’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

15:53