‘Nederlander (27) die dood werd gevonden in de Theems had ruzie met groep mannen’

Dit meldt de Britse krant de Evening Standard . Volgens onderzoek is er brute kracht gebruikt tegen de Nederlander, die in de Londense wijk Wandsworth woonde. Mussa werd op 17 oktober door zijn partner als vermist opgegeven. Twee dagen later werd zijn levenloze lichaam in de Theems gevonden door roeiers, die Mussa daarop naar de Chiswick Pier brachten. ,,Er sijpelde veel bloed uit zijn achterhoofd de rivier in”, vertelt lijkschouwer Chinyere Inyama. ,,Hij had krassen in zijn nek. Ook weten we dat hij een woordenwisseling had gehad met enkele mannen. Daarnaast werden er ongebruikelijke transacties gedaan vanaf zijn bankrekening.”

Volgens de lijkschouwer had Mussa ook kneuzingen aan het strottenhoofd. De autopsie, uitgevoerd door lijkschouwer Robert Chapman, heeft volgens Inyama de specifieke doodsoorzaak niet vast kunnen stellen.



Het slachtoffer is voor het laatst gezien op camerabeelden die zijn gemaakt nadat hij om 04.02 uur nachtclub Le Fez in Putney uitliep. De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over het overlijden van de Nederlander. ,,We weten niet waar hij daarna naartoe is gegaan”, aldus agenten. ,,We vragen ooggetuigen naar voren te komen om vast te stellen wat er precies is gebeurd.”



De volgende hoorzitting vindt plaats op 4 februari volgend jaar.