Nederlander (27) schuldig aan smokkel 1,4 ton cocaïne met zeiljacht

Een volksjury in het Britse Cornwall heeft Raymond D. (27) uit het Friese Grouw schuldig bevonden aan het binnensmokkelen van 1,4 ton cocaïne in het Verenigd Koninkrijk. De drugs met een geschatte straatwaarde van zo’n 130 miljoen euro zat verstopt in een zeiljacht.

Raymond D. was bemanningslid op de 18 meter lange catamaran. Hij staat terecht met vier andere verdachten. Het gaat om twee Britten van 59 en 64 jaar, een Est (49) en een Let (21). Met die laatste twee zat D. op het zeiljacht. Dat voer vanuit Suriname naar de Engelse zuidwestkust. Daar wachtten de twee Britten in snelle rubberen motorboten, waarin de lading cocaïne vermoedelijk zou worden overgeladen en aan land zou worden gebracht.

Het schip werd in augustus vorig jaar onderschept voor de Engelse kust. De volksjury in Bristol verklaarde de Nederlander en de twee Britten gisteren ‘schuldig’ aan samenzwering met het oog op de illegale invoer van cocaïne en het verstoppen ervan in een schip. De Est en de Let werden al eerder schuldig bevonden tijdens de vijf weken durende rechtszaak. De vijf verdachten horen volgende week welke straf ze krijgen. Volgens Britse media hangt de mannen een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.

Delen van inlichtingen

De National Crime Agency (NCA), die zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Groot-Brittannië, noemt de zaak ‘een fantastisch voorbeeld’ van een succesvolle samenwerking tussen internationale wetshandhavingsinstanties en partnerorganisaties. De vijf verdachten liepen volgens het agentschap tegen de lamp door een krachtenbundeling van het Maritieme Operatie- en Analysecentrum in Portugal, de Ierse marine en luchtmacht en de Britse kustwacht.

,,Dankzij het delen van inlichtingen konden we voorkomen dat een enorme hoeveelheid cocaïne haar weg zou vinden naar steden in het Verenigd Koninkrijk. De Britse hoofdverdachten - beiden zijn al eerder veroordeeld voor drugsdelicten - wisten precies wat ze aan het doen waren en hadden elk onderdeel van de drugssmokkel gepland’’, verklaarde onderzoeksleider Ty Surgeon.

Gewelddadige misdaad

Volgens plaatsvervangend NCA-directeur Matt Horne was de 1,4 ton cocaïne ‘een zeer winstgevende lading’ met een geschatte straatwaarde van 112 miljoen Britse ponden (iets meer dan 130 miljoen euro). ,,Met de inbeslagname hebben we de smokkelaars niet alleen in hun portemonnee geraakt maar ook de georganiseerde misdaad een klap toegebracht.’’

,,We weten dat er er een verband bestaat tussen de aanvoer van drugs en gewelddadige misdaad. Deze inbeslagname illustreert de rol van de NCA bij het voorkomen van dat geweld. Hetzelfde geldt voor de twee ton cocaïne die in juli vorig jaar onder soortgelijke omstandigheden werd onderschept in dezelfde haven’’, aldus Horne.

Nederlandse zeilers

De toen onderschepte lading cocaïne, met een geschatte straatwaarde van 300 miljoen Britse ponden (zo'n 347 miljoen euro), zat verstopt in een zeiljacht met aan boord twee Nederlanders. Maarten P. (59) uit Rotterdam en de in Antwerpen woonachtige Emile S. (44) werden gearresteerd en aangeklaagd voor een reeks drugsmisdrijven waaronder smokkel en illegale import.

De twee stonden in januari terecht in Bristol. Voormalig juwelier en jachteigenaar P. bekende de smokkel, S. beweerde van niets te weten maar volgens de openbaar aanklager was hij overduidelijk een drugssmokkelaar. Dat bleek volgens de aanklager uit een aantal onderschepte berichten die vanaf het schip via een satelliettelefoon naar een mobiel nummer in Nederland waren gestuurd. Daarin werd een plan gesmeed om ‘93 zakken met enorme hoeveelheden cocaïne te vervoeren’.

De volksjury slaagde er na een rechtszaak van drie weken niet in om een oordeel te vellen over de twee Nederlanders. Hen wacht een nieuwe rechtszaak voor een andere jury. De datum is nog niet bekend.

Smokkel in ‘James Bondstijl’

Twee andere Nederlandse drugssmokkelaars werden eind 2014 in Schotland veroordeeld voor hun aandeel in de smokkel van ruim 100 kilo cocaïne verstopt in de wand van een Colombiaans schip. De toen 68-jarige Henri ‘Harrie’ van D. uit Aalsmeer en 49-jarige Arnold van M. kregen gevangenisstraffen van respectievelijk 20 en 16 jaar. Ze wilden de drugs in ‘James Bondstijl’ uit de scheepswand halen met onderwaterscooters en aan land brengen in het Verenigd Koninkrijk.

De 1,4 ton cocaïne zat verpakt in blokken die weer zaten verpakt in waterdichte zakken.

Volledig scherm © National Crime Agency

Volledig scherm © National Crime Agency