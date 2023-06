Nederlander (39) leidt heftig dubbelleven en perst vrouw meer dan 50.000 euro af met intieme beelden

Meer dan honderd man zoekt naar ‘reddings­held’ Wilson, die Colombiaan­se kinderen terugvond

De zoektocht naar de vermiste kinderen in de jungle van Colombia mondde uit in een wonder, maar is nog niet voorbij. Met meer dan honderd man speurt het leger naar reddingshond Wilson, die tijdens de reddingsactie verdween. ‘We rusten niet voor hij is gevonden.’