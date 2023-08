Nederlander (64) zat drie dagen vast op onbewoond eiland, maakte SOS-teken in het zand

Zeldzaam intense hitte overspoelt Frankrijk, ook elders in Europa is het heet en droog

Frankrijk wordt bedolven onder een hittegolf. De piek van de hittegolf wordt op dinsdag en woensdag verwacht, met mogelijk recordtemperaturen. Zo wordt voor de Rhônevallei dinsdag een temperatuur tot 42 graden voorspeld. Een dergelijke intense hitte is in Frankrijk zo laat in de zomer uiterst ongebruikelijk. Ook de rest van Europa zucht onder allesverzengende hitte.