Nederlander (64) zwaargewond bij slee-ongeluk in Oostenrijk: ‘Hij schoot door waar je moet afstappen’

UpdateEen 64-jarige Nederlander is gistermiddag zwaargewond geraakt tijdens het sleeën op een natuurrodelbaan in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. De man vloog door nog onbekende oorzaak uit de bocht op een steil stuk, stortte een meter of dertig naar beneden en kwam tot stilstand tegen een boom. ,,Hij moet de stopborden gemist hebben’’, zegt baanbeheerder Thomas Beck tegen deze site.

Het ongeval vond plaats omstreeks 17.00 uur. De Nederlander bevond zich op het laatste stuk van de ongeveer zeven kilometer lange natuurrodelbaan Lindauer Hütte. Die eindigt bij het dorpje Tschagguns. ,,Vlak voor de kruising met de Gauertalweg schoot de man naar links, raakte van het pad af, stortte naar beneden en kwam zo’n 25 meter lager tot stilstand tegen een boom’’, zegt Beck. Het is hem een raadsel hoe het zo mis kon gaan. ,,Bij de bewuste plek staan waarschuwingsborden dat je moet afstappen en te voet verder moet gaan. Die borden moet hij, bewust of onbewust, gemist hebben.’’

Eenmaal van het pad af was er volgens de baanbeheerder geen houden meer aan voor de onfortuinlijke rodelaar. ,,Hij kwam terecht op een weg met ijs erop, kon daardoor niet meer remmen en vloog uit de bocht zo de helling af.’’

Bekkenbreuk

Becks dochter, die huursleeën aan het verzamelen was bij het iets verderop gelegen eindpunt van de rodelbaan, zag het ongeluk gebeuren. Ze alarmeerde meteen het bergreddingsteam en begaf zich naar de plek waar de gewonde rodelaar lag. ,,Hij kermde van pijn en wees naar zijn heup, zo vertelde ze me achteraf. Een reddingshelikopter bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis in Bludenz. Ik heb me laten vertellen dat hij een gebroken bekken had, een breuk in het dijbeen en enkele inwendige verwondingen’’, zegt de baanbeheerder terugblikkend.

Het slachtoffer was volgens hem aan het rodelen met een stel vrienden. Die waren al bij het eindpunt en zagen het ongeluk niet gebeuren. De Nederlander is niet het eerste slachtoffer op de rodelbaan, zegt Becks. ,,Ik heb de baan enkele jaren geleden overgenomen en maakte nog geen ongelukken mee maar vernam van de vorige eigenaar dat het wel eens misgaat. Meestal door onachtzaamheid.’’

Onveilig is de baan volgens hem niet. ,,We hebben duizenden bezoekers per jaar die veilig naar beneden komen. Zelfs ouders met kinderen.’’

Geluk gehad