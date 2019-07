Nederlander (66) tijdens excursie verdronken in Maleisische grot

Acht andere toeristen kwamen met de schrik vrij, meldt de Maleisische krant The Star. Het ongeluk vond plaats in het Gunung Mulu National Park. Naar de twintigjarige gids wordt op dit moment gezocht. Een speciaal reddingsteam zoekt onder meer met touwen en helikopters naar de man, in en rondom de grot.

Het lichaam van de Nederlander werd zaterdagochtend plaatselijke tijd gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een Nederlander is omgekomen. Over zijn identiteit en de reden voor zijn verblijf in Maleisië wil en kan Buitenlandse Zaken nog niks zeggen. Voor zover bekend was de man de enige Nederlander op de plek van het ongeluk. ,,Wij hebben van de autoriteiten in Maleisië doorgekregen dat er een Nederlander is overleden. Meer kunnen wij daar nu niet over zeggen”, aldus Buitenlandse Zaken vandaag.