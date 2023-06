Nederlander (71) schiet buurmeisje (11) in Frankrijk dood

Een 71-jarige Nederlander is in Frankrijk gearresteerd voor het doodschieten van zijn 11-jarige buurmeisje. Een burenruzie over een stuk grond zou de aanleiding zijn voor het geweld.

Het 11-jarige meisje werd dodelijk getroffen, toen de Nederlander zaterdagavond vanuit zijn raam het gezin onder vuur nam. Zij overleed ter plaatse. De ouders, die ook in de tuin waren, werden eveneens geraakt door kogels. De vader raakte zwaargewond en is in levensgevaar, zo meldt de Franse krant Le Parisien. De moeder liep lichtere verwondingen op. Het zusje (8) bleef ongedeerd en werd door een andere buurman in shocktoestand opgevangen.

De schietpartij vond plaats in het gehucht Saint-Herbot in Le Bretagne (het meest westelijke deel van Frankrijk). De Nederlander zou het vuur op het Britse echtpaar en hun twee dochters hebben geopend vanuit zijn raam, nadat zijn vrouw een woordenwisseling had met het gezin. Volgens een getuige waren de meisjes van 11 en 8 jaar oud op dat moment aan het schommelen.

Stuk grond

Het motief voor de misdaad is nog niet zeker, maar mogelijk zou een conflict over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst tot de schietpartij hebben geleid. De hoofdverdachte is een buurman van de slachtoffers, bevestigt de officier van justitie van Quimper. Hij is een gepensioneerde Nederlander van 71 jaar oud. Volgens de lokale tv-zender France 3 Bretagne woont hij al drie jaar in het gehucht.

Volgens de eerste uitkomsten van het onderzoek verscheen de man ‘plotseling gewapend met een vuurwapen en schoot hij verschillende keren in de richting van de slachtoffers die in hun tuin waren, voordat hij zijn toevlucht zocht in zijn huis, in het gezelschap van zijn vrouw’. De 71-jarige man gaf zich uiteindelijk over nadat de politie een onderhandelaar had ingezet. Hij werd samen met zijn vrouw in hechtenis genomen.

‘Onbegrijpelijk’

Een buurvrouw die de familie van het overleden meisje kende, reageert in de Franse media vol onbegrip: ,,Het is onbegrijpelijk. Ik kende de familie van dit kleine meisje heel goed. Het zijn uiterst vriendelijke mensen.’’