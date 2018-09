Nederlander doet mee aan loterij en wint boekwinkel in Wales: 'Ik ga ervoor'

Cies-jan van Heerden had even een momentje voor zichzelf nodig toen hij vorige week zaterdag hoorde dat hij - via een loterij! - eigenaar was geworden van een boekwinkel in het westen van Wales. ,,Ik begin het nu pas te geloven.''

Een Nederlander die een boekwinkel in Wales overneemt, dat is al vrij uniek. Maar Van Heerden (30), die sinds een jaar in Wales woont, won Bookends Bookshop in Cardigan ook nog eens door mee te doen aan een loterij. ,,Iedereen die voor meer dan 20 pond aan boeken kocht in de winkel, deed automatisch mee. Ik dacht: hoe groot is nou de kans dat ik win? Tot ik vorige week hoorde dat het zo was.''

Eigenaar Paul Morris (57) wilde van zijn boekenzaak af vanwege gezondheidsklachten. Wat hij niet wilde: dat Bookends Bookshop ten prooi zou vallen aan een grote keten. ,,Het moest een echte boekenzaak blijven. Ik bedacht dat een loterij goed zou zijn, omdat niemand verliest. Wie de winkel niet won, hield er altijd nog een paar mooie boeken aan over'', zei Morris tegen de BBC.

Van Heerden is een 'groot boekenfan'. Bookends Bookshop bezocht hij regelmatig, omdat Cardigan het stadje is waar hij zijn boodschappen doet.

En zo kwam Cies-jans nummertje 33 uiteindelijk onder de klanken van ABBA's The Winner Take It All als winnende lot uit de bus. Omdat hij niet bij de trekking aanwezig kon zijn, kreeg hij de boodschap door per sms. Er was een goeie kop koffie voor nodig om een beetje te beseffen wat hem overkomen was.

Verhaal gaat verder onder de video

Caravan

Van Heerden, oorspronkelijk afkomstig uit Wijk bij Duurstede, woont al een jaar of vier in het Verenigd Koninkrijk, en sinds een jaar in Wales. Daar leeft hij in een caravan op een stuk land, waar hij een huis neer wil zetten.

Van Heerden is farm sitter, hij werkt bij boeren die door ziekte of vakantie niet in staat zijn hun boerderij te runnen. En vanaf 5 november is hij dus ook eigenaar van een boekhandel. ,,Ik ga er gewoon voor. Ik ben wel redelijk avontuurlijk.''

Of hij ondernemerservaring heeft? ,,Ik heb in een aquariumwinkel gewerkt.'' Van Heerden noemt het eventuele risico 'niet supergroot'. ,,Omdat ik de winkel natuurlijk gewoon heb gewonnen. Het is een zaak met veel tweedehands boeken. Eerst willen we het gewoon houden zoals het is. Later willen we het misschien aanvullen met bordspellen, zoiets heb je hier in de omgeving nergens.''

Van Heerden zegt 'we'. Hij is van plan om de zaak te gaan runnen met een IJslandse compagnon, die naar Wales wil emigreren. De IJslander is al 9 jaar een vriend van Cies-jan, maar dan online. ,,We hebben elkaar in het echt nog nooit ontmoet. Maar dat komt wel goed. We gaan het gewoon proberen.''

Paul Morris denkt in ieder geval dat hij - met dank aan het lot - een geschikte opvolger heeft gevolgen. ,,CJ is belezen en intelligent'', laat hij desgevraagd weten.