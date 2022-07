Nederlander gepakt voor diefstal exclusieve wijnen (1,7 miljoen euro) uit kelder Spaans restaurant

Een voormalige Mexicaanse schoonheidskoningin en een Roemeens-Nederlandse handlanger zijn in Kroatië opgepakt voor de diefstal van 45 exclusieve flessen wijn ter waarde van bijna 1,7 miljoen euro in Spanje. De Spaanse politie meldt dat na een zoektocht van negen maanden door heel Europa.

De 29-jarige vrouw zou in oktober vorig jaar personeel van het bekende hotel-restaurant El Atrio in de West-Spaanse stad Caceres hebben afgeleid door roomservice te bestellen toen de keuken van het met twee Michelinsterren bekroonde restaurant was gesloten. Haar 47-jarige kompaan sloop ondertussen naar de wijnkelder, opende die met een sleutel die hij tijdens een eerder bezoek had gestolen en vulde drie rugzakken met de prijzige flessen.

Een van de flessen bevatte een unieke 19e-eeuwse Bordeaux-wijn (Château d’Yquem) van 310.000 euro. De Spaanse politie spreekt in een verklaring van een ‘minutieus geplande’ diefstal. De vrouw boekte met een vals Zwitsers identiteitsbewijs een kamer in het hotel. De twee hadden El Atrio drie keer eerder bezocht en hadden zoals veel gasten een rondleiding door de wijnkelder gekregen.

Volledig scherm De twee wijnrovers verlaten het restaurant met de peperdure flessen © via REUTERS

Terwijl de vrouw een medewerker van de gesloten keuken afleidde over het bestelde eten, wikkelde de Roemeense Nederlander in de kelder de wijnflessen in handdoeken van het hotel. Met één tas op zijn rug en twee in elke hand ging hij terug naar de kamer.

Flessen nog zoek

Het stel verliet 05.30 uur het hotel en vertrok een paar dagen later uit Spanje. Ze werden uiteindelijk geïdentificeerd door Kroatische grenswachten toen ze vanuit Montenegro kwamen. De Spaanse politie werkte samen met collega’s in Nederland, Kroatië en Roemenië en met Interpol om ze te pakken te krijgen. Spanje heeft Kroatië gevraagd hen over te dragen. De gestolen wijnflessen zijn nog niet teruggevonden.

Volledig scherm De Roemeens-Nederlandse verdachte loopt met drie tassen de wijnkelder uit © via REUTERS

